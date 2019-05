Gagnez 2 pass 4 jours pour le festival Beauregard avec Tendance Ouest

Gagnez vos 2 pass pour assister aux 4 jours du festival Beauregard à Hérouville Saint-Clair (dans le domaine du château Beauregard, près de Caen – 14), du jeudi 4 au dimanche 7 juillet 2019 avec :

Limp Bizkit, Angèle, Gossip, Gringe, Bernard Lavilliers, Snow Patrol, Suprême NTM, The Blaze, Clara Luciani, Columbine, Roméo Elvis, Ben Harper, The Hives, Jeanne Added, Disclosure, Tears for Fears...

Toutes les infos, la programmation, la réservation des places, les horaires, sont sur www.festivalbeauregard.com

Gagnez 2 pass pour assister à l'intégralité des concerts en jouant par SMS.

Pour jouer, sélectionnez-vous par SMS immédiatement en envoyant TENDANCE au 7 11 12 (2x65cts+prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 10 mai 2019 entre 8h30 et 9h dans Normandie Matin.

