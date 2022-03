Caen. Houlgate Plein Vent : Des dragons géants vont envahir le ciel

Des dragons géants voleront dans le ciel de Houlgate (Calvados) les 11 et 12 mai 2019. Le festival Houlgate Plein Vent, fait partie des plus grands festivals de cerfs-volants de France. Pour sa 21e édition, les dragons seront mis à l'honneur. Mais pas n'importe quels dragons, puisqu'il s'agit de cerfs-volants géants mesurant de 20 à 100 mètres de longs. Il n'en existe qu'une trentaine dans le monde et dix-huit, venus des Pays-Bas, d'Angleterre, de France, d'Asie ou encore de Nouvelle-Zélande seront présents sur les côtes normandes. De quoi en prendre plein les yeux !

Catamaran, kayak, stand up paddle

De nombreuses animations auront lieu tout le week-end comme un atelier d'initiation au pilotage animé par le cerf-voliste le plus titré du monde, Steff Fermé.

Ce sera également l'occasion de découvrir ou redécouvrir des activités nautiques comme le kitefoil ou windfoil (activités qui s'apparentent au Kitesurf) à travers La Foilante, une compétition amicale. Les spectateurs pourront admirer le spectacle mais aussi être initié au catamaran, kayak de mer ou stand up paddle, tout au long du week-end.

Samedi 11 mai de 10h à 19h et dimanche 12 mai de 10h à 17h sur la plage de Houlgate.

