A Caen, la zumba contre le cancer

L'association Ma'Ribambelle et Décathlon Mondeville invitent les habitants de Caen (Calvados) à danser et bouger pour une bonne cause, samedi 4 mai 2019, avec une zumba XXL. L'opération a pour but de lutter contre le cancer. En effet, l'ensemble des fonds récoltés sera intégralement reversé à la recherche et la prévention contre cette maladie. Une tombola sera également mise en place avec de nombreux lots à gagner. Rendez-vous à 18 h 30 au Décathlon de Mondeville. 15€. Plus d'infos sur la page Facebook Ma'Ribambelle.