Lomography : Portraits entre Seattle et Beijing

Voici une nouvelle série de portraits (avec mon Lomo) de gens rencontrés au fil des kilomètres entre Seattle et Beijing.

Il n’y a vraiment qu’aux Etats-Unis qu’on peut trouver ce genre de choses : un drive érotique pour acheter des glaces. Nous n’étions pas très loin de Seattle, sur une de ses routes vraiment ennuyante ou les enseignes, les parkings, les drives et les fast food s’enchainent pendant des kilomètres et des kilomètres avant finalement d’arriver dans le centre ville. Je roulais en tête et avise du coin de l’oeil une jeune femme presque nue qui tend une glace a travers la fenêtre d’un petit cabanon. Je continue a rouler, tout en me demandant jusqu’ou les américains vont dans ce genre de choses. Je n’avais jamais vu “d’ice cream drive érotique” auparavant! Puis Seb m’arrête dans mes pensées : “tu vas pas aller faire une photo??”. On se met dans la queue comme tout le monde, dérrière quelques gros pick-ups, et j’attends patiemment mon tour…

“I don’t want ice cream but, could I take your picture?”

A Vancouver, nous avons eu quelques difficultés pour faire du couch surfing. Après plus de 60 demandes envoyées, nous n’avons eu que deux réponses positives. Kim nous a gentiment accueilli toute une semaine dans son petit appartement de Commercial Drive. Fière vegan et urban farmer, elle nous à fait découvrir son monde et ses passions pour la vie bio et ultra végétarienne. De notre côté, Seb à partagé sa culture culinaire et à surtout essayé de ramener Kim à la vie en l’insitant tous les jours à boire du lait et à manger de la viande. C’était très drôle à vivre.

Un soir durant cette fameuse semaine, Kim nous a emmené faire du Dragon Boating. Après avoir ramé comme des dingues pendant une heure, nous avons fait la connaissance de Suyesha, jeune étudiante népalaise en sociologie. Le lendemain, nous sommes allés tous les trois dans un bar regarder les Cannucks gagner leur seul match des play-offs. Le Lomo est un appareil argentique à la mise au point manuelle. Il faut choisir la distance entre 0,8m 1,5m 3m ou infini. Dommage, la photo est légèrement “out of focus” mais l’instant est là!

Ce gars était tout simplement impressionnant. Pendant une semaine, chaque jour ou je suis passé dans le centre ville de Vancouver il était là, au même endroit en train de jouer de la corne muse sur de gros ressorts. Un jour, j’ai attendu qu’il termine puis je suis allé lui demander pourquoi il faisait celà, par curiosité. En fait, ce n’est pas un SDF ou quelqu’un qui a besoin d’argent comme on pourrait le penser au premier abord. C’est un informaticien “développeur logiciel” et jouer de la cornemuse dans la rue, c’est son hobby. Il fait ça pour le fun depuis qu’il à appris à en jouer en Ecosse il y a une dizaine d’années.

Ce longboard skater, je l’ai rencontré en discutant avec le joueur de cornemuse. Il avait une sacrée bonne dégaine de skater et du coup, je l’ai photographié. Je ne sais pas pourquoi, bizarrement, sa tête est plus claire que le reste de la photo. C’est vraiment pas de chance, surtout pour un portrait. En tous cas, après cette photo il a repris sa planche et a descendu la rue. Au premier feu rouge - qu’il a grillé - j’ai bien cru qu’il allait se faire renverser par un bus qui passait lui au feu vert!

Après une semaine à Beijing, l’obturateur de mon Lomo ne voulait plus s’ouvrir. Je suis allé au Lomostore de San Litun et ils me l’ont échangé directement. Au même moment, une soirée était organisée pour la sortie d’un nouvel appareil. J’ai rencontré quelques photographes locaux et raconté une partie de notre aventure. Je n'avais pas la bonne pellicule pour faire des photos d’intérieur du coup, en plus d’être floue, la photo est un peu bizarre. Mais ça reste un très bon souvenir! Merci à toute l’équipe!

A Beijing, nous sommes hébergés par trois jeunes étudiantes expatriées : Mégan (Anglaise), Lotte (Allemande) et Madinda (Suédoise). Nous les avons rencontrés grâce à couchsurfing. Tout de suite, nous sommes devenus tous trés complices et maintenant, apres presque deux semaines chez elles, c’est comme si on les connaissait depuis toujours! Non seulement, nous traînons tout le temps ensemble mais nous faisons également partie de leur grande bande de potes expatriés. Ici Lotte (à gauche) prépare des Kaiserschmarrn, une spécialité autrichienne. Et Megan (à droite) tente de rédiger le premier paragraphe de son essai de 7.000 mots sur le sida et son influence sur la société chinoise!

Souvent quand nous passons un peu de temps dans la cour au bas de “notre” immeuble, les résidents chinois viennent vers nous avec leur enfant et le pousse à nous parler Anglais. Le contact est donc très facile.

Ici Megan (à gauche) discute avec Béa juste avant d’aller manger dans leur habituel restaurant japonais. Sueysha, que je présentais plus haut n’est autre que la meilleure amie de Béa, elles ont vécu toutes les deux ensemble en Italie. Le hasard des rencontres!

Nous avons nos habitudes dans le quartier et presque tous les jours nous allons manger des noodles “en terrace” de ce petit restaurant entre “l’appart” et “la rivière”. Comme la quasi totalité de la nourriture chinoise, c’est gras et plein d’huile! Mais je m’y fais bien et je savoure chaque jour mes noodles au poulet. Je prends toujours ce même plat : le 3.4. Comprenez 3e colonne, 4e ligne. Le menu est en caractères et il n’y a pas d’images donc le jour ou j’ai trouvé mon plat, je n’ai retenu qu’une seule chose : son emplacement sur la carte!

