Hors Normandie. Partez aux Floralies avec Tendance Ouest

Gagnez votre journée au salon " LES FLORALIES Internationales " à Nantes le samedi 11 mai 2019 avec Normandie Voyages. Prise en charge du voyage aller-retour, au départ d'une grande ville de Normandie, et vos 2 entrées pour LES FLORALIES.

Sur les bords de l'Erdre, vous découvrirez au parc de la Beaujoire un magnifique jardin éphémère, une surprenante féerie de fleurs et une explosion de couleurs.

Prestigieuse manifestation florale, les Floralies Internationales ont lieu à Nantes, tous les 5 ans, depuis 1956.

Du 8 au 19 mai 2019, les visiteurs seront invités à découvrir, sur les bords de l'Erdre, des scènes ornementales élaborées par des professionnels et des amateurs passionnés venant de toute la France et des quatre coins du monde.

Durant les douze jours de la manifestation, les allées du Parc de la Beaujoire vont se transformer en un magnifique jardin éphémère. C'est dans ce cadre exceptionnel que les visiteurs sont invités à découvrir une représentation florale de haut niveau qui contribuera à les étonner, les dépayser, les faire rêver …

Le thème "Fleurs à Vivre " honorera la 12ème édition des Floralies Internationales – Nantes.

C'est une surprenante féérie de fleurs et explosion de couleurs qui s'ouvrira aux visiteurs à travers la découverte des ambiances, volontairement différentes tout au long de la visite.

Le thème "Fleurs à vivre" est inspiré d'une citation de Montaigne "Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs". C'est l'illustration de la place et de l'accompagnement des fleurs dans les grandes étapes de la vie de l'Homme.

Pour jouer, envoyez TO par SMS entre 9h et 16h ou entre 20h et 00h au 7 11 12 (2x65cts+prix d'un SMS). Réponse immédiate, sans tirage au sort.