FIFA 13: les dernières infos

Souvent différencié avec son concurrent direct Pro Evolution Soccer (PES) comme étant plus un jeu de type arcade, plus orienté jeu pur que simulation, FIFA semble de plus en plus tendre vers ce genre plus pointu pour sa version 2013.

Dans son lot de nouveautés, Electronic Arts a imaginé cette fois un contrôle du ballon plus "réel", qui prend notamment en compte "certains facteurs comme la pression défensive, la trajectoire du ballon et la puissance des passes", précise l'éditeur.

Autres changements, et non des moindres : la mobilité des joueurs lors des dribbles a été repensée pour être plus rapide et plus efficace dans l'exécution des mouvements; l'intelligence artificielle laisse la part belle à l'animation offensive, avec par exemple des appels de balle non-rectilignes et des placements plus variés dans la surface de jeu; le moteur de collision agit aussi sur les mouvements des défenseurs, permettant de déséquilibrer un adversaire; les coups francs "tactiques" permettent de placer jusqu'à trois joueurs pour la frappe.

Et comme d'accoutumée, les puristes du ballon rond retrouveront une large majorité des clubs de la planète foot, avec plus de 500 clubs officiels sous licence.

Pour les fans de la franchise, il faudra attendre l'automne prochain dans le monde entier, annonce Electronic Arts. Le jeu sera disponible sur les consoles de salon Xbox 360 (compatible Kinect), PS3 (compatible PS Move), Wii, ainsi que sur les consoles portables, dont la PS Vita, et les smartphones.