pâques. Près de Caen, pourquoi pas chasser les œufs... à la piscine ?

La fin des vacances approche, certes. Mais bonne nouvelle, le week-end de Pâques se profile lui aussi ! Enfants, gourmands et amoureux de chocolat sont conviés, lundi 22 avril 2019 à une chasse aux œufs, organisée par l'équipe du centre aquatique Aquanacre de Douvres-la-Délivrande (Calvados). Cet événement sera l'occasion pour les enfants de 6 à 15 ans de montrer leur talent d'explorateurs...

Multiples activités

À la suite de cette chasse, petits et grands pourront s'amuser dans l'ensemble de la piscine et des bassins. En effet, depuis le début des vacances scolaires, le centre aquatique Aquanacre s'est transformé en véritable terrain de jeu. Toboggan, structure gonflable, SwimCross Kids… Les petits et grands vacanciers n'ont que l'embarras du choix.

Lundi 22 avril 2019, de 14 heures à 17 heures au centre aquatique Aquanacre. Tarifs habituels.