Choisir ses graines. Les bios ou les hybrides, comment choisir ?

Le printemps est la saison du renouveau et de la préparation du jardin : nettoyer les massifs, préparer le potager et surtout penser aux semis. Les graines vont alors faire partie du quotidien de tous les amateurs de jardin. C'est donc le moment idéal pour commencer à trier vos graines et à acheter celles dont vous aurez besoin.

Une offre variée

Choisir ses graines n'est pas une mince affaire tant l'offre est variée. Que ce soit en jardinerie ou sur catalogue, on peut vite se sentir perdu. Il existe deux grands types de graines : les graines F1 et les graines bios. Les F1 sont des hybrides issues du croisement de deux espèces. Leurs prix sont plutôt attractifs, le rendement efficace mais elles ne sont pas reproductibles, contrairement aux graines bios qui, outre le fait d'être exemptes de tout résidu chimique, peuvent être récoltées d'une année sur l'autre.

Les graines bios sont, c'est vrai, plus chères à l'achat mais si vous récoltez vos graines, il sera inutile d'en acheter les années suivantes. Alors autant se tourner vers des graines sans traitement chimique pour manger sainement.

A LIRE AUSSI.

Bio dans les cantines: les géants de la restauration scolaire commencent à s'y mettre

Le boom de l'agriculture bio en Europe

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 10 juin et dimanche 11 juin

GP du Mexique: Esteban Ocon, le Français qui monte, qui monte...

Oui, il y a des cosmétiques "sains et sûrs", rassure "60 millions de consommateurs"