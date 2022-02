Bayeux. Fausse alerte incendie à la Tapisserie de Bayeux

Plus de peur que de mal pour Bayeux (Calvados) et sa tapisserie ! Ce chef d'œuvre classé au patrimoine mondial de l'Unesco est loin de déployer un système de sécurité basique. Et justement, hier, lundi 8 avril 2019, vers 23 heures, une alerte incendie a provoqué la venue d'environ 40 pompiers de cinq centre de secours alors que l'établissement était fermé. "L'œuvre comporte plusieurs zones sensibles et le système s'est déclenché seul", indique Arnaud Tanquerel, maire-adjoint de Bayeux.

Un détecteur défaillant

Après une heure de vérifications à l'aide de rayons infrarouges, il a été diagnostiqué qu'il s'agissait d'un détecteur de fumée défaillant et qu'aucun départ de feu n'avait eu lieu dans le bâtiment. "On pense que la ventilation dans la pièce avec l'usure de cette alarme a déclenché le signal. Ce n'est qu'une hypothèse". Impossible de connaître véritablement la cause mais une chose est sûre : les élus et responsables du site peuvent souffler. L'œuvre a été conservée en état. "Cela montre que le dispositif est efficace et très précis", poursuit-il.

