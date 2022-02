Caen. Anaïs Bounouar officialisée responsable technique féminine du SM Caen

La collaboration était quasiment engagée mais il fallait attendre la signature officielle pour ne plus parler "d'accord de principe". C'est chose faite. Anaïs Bounouar a signé son contrat lundi 8 avril 2019 avec le SM Caen pour manager la section féminine qui ouvrira à la rentrée prochaine.

Contrat à durée indéterminée

L'ancienne joueuse de première division et responsable de l'école de football de l'ASPTT Caen a signé un contrat à durée indéterminée. Elle sera présente pour la journée de détection U18 et seniors sur les terrains de Venoix demain, mercredi 10 avril pour de premières observations. Une bonne pioche pour le club rouge et bleu.

