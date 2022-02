Déville-lès-Rouen. Mick Jagger opéré du cœur par une technique utilisée au CHU de Rouen

Une "révolution" : utilisé pour parler de la musique des Rolling Stones à leurs débuts, le terme s'applique aussi à la technique d'intervention cardiaque dont a vraisemblablement bénéficié Mick Jagger, inventée en 2002 par un Français.

"Ça fait plaisir"

"Je ne suis pas particulièrement un fan des Rolling Stones mais ça fait plaisir, assure à l'AFP le professeur Alain Cribier. Ce qui est émouvant, c'est le bénéfice que les patients en retirent."

Voix douce et expression policée, ce cardiologue n'a rien d'une rock star. Toutes proportions gardées, c'en est pourtant une dans son domaine. Le Pr Cribier est à l'origine d'un bouleversement majeur dans le traitement du rétrécissement aortique. Cette affection, fréquente chez les plus de 65 ans, touche l'une des quatre valves du cœur, la valve aortique.

Avec le temps, il arrive que des calcifications se déposent sur ce petit clapet, gênant son ouverture et nécessitant son remplacement. Traditionnellement, on a recours à la chirurgie, avec une opération lourde. Réalisée en général sous anesthésie locale, la technique inventée par le Pr Cribier est bien plus légère. Désigné par ses acronymes anglais, TAVR ou TAVI, cet acte permet au malade de reprendre ses activités rapidement, en quelques jours seulement.

Une première mondiale à Rouen

La première mondiale a été réalisée en 2002 à Rouen (Seine-Maritime) par le Pr Cribier, qui a ensuite formé des médecins dans le monde entier. La pratique de la TAVI a décollé en 2009-2010. Depuis, "400.000 patients dans 65 pays" en ont bénéficié, selon son inventeur.

Initialement, cette technique était réservée aux patients inopérables, notamment à cause de leur âge avancé. Mais ces dernières années, d'autres malades moins âgés, dits "à risque intermédiaire", y ont eu accès, après qu'une étude de 2015 eut prouvé son utilité pour eux aussi.

Et le nombre de patients visés pourrait bientôt exploser. Une nouvelle étude, publiée mi-mars dans le New England Journal of Medicine, montre que la TAVI peut avantageusement remplacer la chirurgie même sur des patients sans risque particulier. "J'en ai eu la larme à l'œil", confesse le Pr Cribier.

Avec AFP.

