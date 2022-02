Hors Normandie. Réalisez votre hoverkart en découvrant l'objet mystère entre 9h et 13h

En écoutant Tom sur Tendance Ouest tous les matins entre 9h et 13h du lundi au vendredi, rassemblez les indices donnés à l'antenne, puis menez l'enquête pour découvrir l'objet caché. Concernant les recherches nous savons que l'objet mystère est lié au divertissement, il ne s'utilise pas en extérieur (car il craint la pluie) ; les deux premières propositions sont : le jeu de cartes et la console de jeux vidéo.

Un cadeau d'une valeur de 350€

C'est un hoverboard rouge qui est en jeu, accompagné de son kit karting pour varier les sensations et aussi pour satisfaire celles et ceux qui ne sont pas dotés d'un très bon équilibre. Avec son moteur silencieux et suffisamment puissant (2 x 350 watts), de jolies roues (6,5 pouces), vous vous déplacerez en toute tranquillité sans même faire le moindre effort.