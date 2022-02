Jeunesse. Des ateliers pour les vacances de Pâques avec Citémômes à Rouen

Comme à chaque période de vacances, les animateurs de l'association Citémômes à Rouen (Seine-Maritime) choisissent un nouveau thème commun à tous les ateliers proposés en fonction de l'actualité. Mathilde Milot, responsable de la structure, nous annonce le programme :

Quel est le thème choisi cette fois-ci et pourquoi ?

"À chaque période de vacances sa thématique ! L'année passée nous avons évoqué l'univers d'Harry Potter, les voyages ou la poésie dans le cadre du printemps des poètes. Nous essayons de coller à l'actualité. Nous avons cette fois choisi de développer des ateliers de pratique artistique sur le thème de l'océan car nous sommes actuellement en train de préparer un projet sur le sujet pour la ville de Rouen et que c'est un thème qui nous permet également d'annoncer l'Armada à venir. Le sujet est vaste : on évoque aussi bien les animaux marins que les légendes en lien avec la mer comme celle des sirènes mais on parle aussi de l'aspect environnemental. Chez Citémômes nous avons mis d'ailleurs en place une petite exposition sur le sujet qui immerge les enfants dans ce thème. Chacun des ateliers abordera l'océan sous un angle différent."

Quelles sont les activités proposées à vos jeunes participants ?

"Tout dépend de l'âge bien sûr ! Nous proposons cinq ateliers différents sur de nombreux créneaux horaires. Par exemple, pour l'atelier Croque ton musée, on commence par découvrir une toile au musée des Beaux-Arts en lien avec le thème. On apprend à décrypter une peinture et cela permet aussi de découvrir les collections de ce beau musée. Les enfants tentent ensuite de reproduire l'œuvre sur leur carnet et de retour dans nos locaux, ils mettront en couleur en s'approchant au plus près de la technique initiale : des pastels permettent d'imiter les effets de la peinture à l'huile car la gamme chromatique est la même et ils présentent l'avantage de ne pas demander de temps de séchage."

S'agit-il seulement de dessin ?

"L'apprentissage du dessin est au cœur de notre pratique mais nous initions aussi les enfants à de nombreuses techniques d'art plastique comme le modelage de l'argile. Avec l'atelier Vive l'océan ils mixent différentes techniques : pliage, collage ou graphisme pour concevoir en 3D une sorte de diorama avec méduses, sirènes, poissons fonds marins et vagues ! Par contre dans l'atelier Baz'art comme dans l'atelier Croque ton musée, les enfants partent d'une toile de maître qu'ils vont interpréter à leur sauce. Cela, d'une part, permet de sensibiliser les enfants à l'art mais leur créativité est aussi encouragée car ils choisissent leur technique en fonction du sujet : feutre, crayons de couleurs, pastels ou aquarelle."

Qui sont vos plus jeunes participants ?

"La plupart de nos ateliers sont accessibles au 4-12 ans : cela nous permet de rassembler des fratries et de créer un climat de convivialité et d'échange aussi entre les différentes tranches d'âges. Mais nous avons aussi un atelier destiné aux tout-petits le mercredi matin. Ce sont des formules courtes d'1h30. Dans cet atelier inspiré par la méthode Montessori, les enfants choisissent avec leurs parents leur activité. Nous commençons et nous finissons cependant toujours l'atelier par une lecture qui se prête au thème comme le petit poisson arc-en-ciel : un classique de la littérature enfantine. C'est un moment qui les rassemble tous. Il est pour nous essentiel de créer du lien entre nos participants, c'est d'ailleurs pour cela que nous proposons un petit goûter après les animations pour que les enfants puissent continuer à jouer ensemble."

Jusqu'au 20 avril 2019 à Citémômes, rue du moulinet à Rouen. 12€ l'atelier ou forfait 50€ pour 5 ateliers, 90€ pour 10 ou 160€ pour 20 (cartes non nominatives valables un an). citemomes.fr

