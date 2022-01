Granville. Bréhal fête 30 ans de concerts avec Marcel et son Orchestre

Ils sont nombreux et nombreuses à être montés, chaque mois, sur la scène de la "salle polyvalente" de Bréhal depuis 30 ans: Bénabar, Jeanne Cherhal, Rose, Vincent Delerm, les Ogres de Barback, Emily Loiseau. Du rock, de la chanson française, des airs de guitares ou même de biniou résonnent chaque mois à Bréhal (50).

Pour fêter dignement ce 30 ème anniversaire, Bréhal invite le groupe de rock festif Marcel et son Orchestre, ce dimanche 21 avril 2019 dès 21h (veille de férié) avec aussi Mi Fajeur et Dj Bluff. Venez fêter cet anniversaire haut en couleur et réservez vos places dès maintenant au 02 33 91 96 93 ou par mail reservation@ville-brehal.fr

Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la ville de Bréhal.