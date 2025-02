Bréhal. Le concert du mois sera donné par le célèbre groupe d'humour Chanson plus bifluorée

Samedi 8 février à 21h, le légendaire groupe de chansons humoristiques, Chanson plus bifluorée, jouera son spectacle d'adieu, après 40 ans de carrière, à la salle polyvalente de Bréhal, qui se situe 8 avenue de l'Hippodrome.

Une soirée mémorable

Les inimitables Chanson plus bifluorée vous donnent rendez-vous pour un spectacle d'adieu aussi festif qu'émouvant. Ces trois mousquetaires de la chanson humoristique, Sylvain Richardot, Xavier Cherrier et Michel Puyau, reviennent avec un best of de leurs plus grands succès, agrémenté de nouvelles créations et de surprises extraites de leur tout dernier album. Ces virtuoses de l'humour vocal offrent plus de chansons, plus de dérision et plus de plaisir à leur public fidèle. Pendant deux heures, ce show est un véritable feu d'artifice musical où les morceaux inédits côtoient les incontournables, servis par une gouaille et une énergie toujours intactes.

"C'est une cure de bonne humeur. Quand on dédicace les albums à la fin du concert, les gens nous disent que ce spectacle devrait être remboursé par la sécurité sociale", nous dit Sylvain Richardot, l'un des membres du groupe, au micro de Tendance Ouest.

Sylvain Richardot, chanteur et pianiste

Si vous voulez passer un bon moment, réservez vos places dès maintenant pour assister à ce dernier tour de chant inoubliable. La billetterie en ligne est disponible sur : www.ville-brehal.fr.