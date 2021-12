Athlétisme : Mondeville et Caen en poule finale

Malgré un total inférieur cette année (51.829 points), le club de l'agglomération caennaise a pris une petite revanche dimanche 6 mai à Sotteville-lès-Rouen. En terminant cinquième au classement général de sa division, il s'est qualifié pour cette poule haute qui lui assure le maintien et rend possible une accession à l'étage supérieur. L'EAMH disposait, il est vrai, de beaux arguments.

Aurélie Kamga, qui prépare les Jeux Olympiques avec le 4x400 mètres français, et Adrien Clémenceau, qui prétend pour sa part à une qualification olympique, étaient notamment de la partie. Le Caen Athletic Club a, pour sa part, assuré une place en finale de Nationale 2 avec 47.858 points. A domicile, il ne s'est fait devancer que par Mont-St-Aignan. "L'état d'esprit, la motivation et l'implication étaient là, retient la coordinatrice du CAC Pascale Caugant. Il y a eu quelques très belles performances, comme celles de François Leprovost (8'57"06 sur 3000 mètres steeple) et de Léo Fontana (1'56"56 sur 800 mètres pour le cadet de 16 ans). Je suis confiante pour le second tour, mais il faudra encore grappiller des points pour monter en Nationale 1." Il en avait manqué 50 l'année dernière. Caen ne veut pas revivre pareille mésaventure au deuxième et dernier tour, dimanche 20 mai.

Photo : Maud Vaultier a rapporté de gros points au Caen Athletic Club sur le 1.500 mètres (4'45"59) et le 4x400 mètres. Mission accomplie pour le club caennais.