Caen. Bonne table à Caen : La Chambre, pour toutes les occasions

C'est une pluie de bonjours qui salue mon arrivée à La Chambre, qui a remplacé le 21 mars 2019 le Bistropolitain, boulevard Maréchal Leclerc, au rez-de-chaussée du siège historique de la Chambre de commerce, aujourd'hui installée à Saint-Contest.

Les fumaisons au menu

Le lieu, entièrement redécoré, propose différents espaces pour boire un verre, déjeuner ou dîner. J'opte pour l'extension, baignée de soleil ce midi-là. Côté carte, ce sera le créneau "Chambre vue sur mer", avec un fish and chips arrosé de crème de haddock. Un régal original, pour ceux qui aiment les saveurs fumées, d'autant que la fumaison est la spécialité de la maison. On peut en effet y déguster picanha de boeuf, suprême de volaille fermier, mais aussi le classique tartaré fumé lui aussi ou même le "hambur", hamburger garni de lard, boeuf fumé, camembert et pommes...

Champagne gourmand pour le dessert ?

Face à moi, météo estivale oblige, c'est vers la "Chambre verte" que se sont tournées mes deux amies. Elles dégustent de copieuses salades Caesar et pastorale (chèvre) agrémentées d'herbes fraiches.

Parmi les desserts, on peut opter notamment pour une tarte au chocolat "fumé" relevée par une glace au foin. Je choisis plutôt les perles du Japon au lait de coco : tapioca, vanille, ananas, les saveurs sont au rendez-vous. Un café complète le repas... Le champagne gourmand, ce sera pour la prochaine fois !

A LIRE AUSSI.

Un champagne au nom africain pour les Africains

Comment choisir son champagne pour les fêtes ?

L'armée recrute, ils désertent

A la conquête de la gastronomie, le champagne s'invite au repas

En Champagne, les bulles bio se frayent un lent chemin chez les vignerons