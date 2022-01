Granville. Le Manchois Thomas Dutheil s'attaque à l'Everest

Il quittera la France le 7 avril 2019 pour deux mois, destination le Népal. À l'aube de ses 24 ans, le manchois Thomas Dutheil, originaire de Granville et pompier professionnel à Cherbourg, s'apprête à monter le Mont Everest.

Son objectif : rallier le sommet de la plus haute montagne du Monde (8 848 mètres) avant la fin du mois de mai. Son aventure est aussi humaine que sportive et cela fait plusieurs mois qu'il s'y prépare. À un peu plus de dix jours de son départ, le jeune Normand était l'invité de Zone Libre, mardi 26 mars.

Zone Libre - Thomas Dutheil - 26 mars Impossible de lire le son.

Pour suivre l'aventure de Thomas Dutheil rendez-vous sur la page Facebook Everest Défi voyage autour du monde

