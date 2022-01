Tennis de table . La Pro A se rapproche pour Caen

Est-il bon pour un club en phase ascendante comme peut l'être le Caen TTC de voir ses joueurs évoluer dans leur carrière individuelle ? La question a le mérite de se poser dans cette période de creux en Pro B qui voit trois joueurs sur quatre du club caennais évoluer dans différents opens internationaux. Jimmy Devaux, le quatrième larron, a un avis contrasté sur le sujet : "Les mecs vont être assez chargés dans leur carrière individuelle, oui. C'est difficile de dire si pour le club, c'est positif ou non. Des fois c'est négatif parce que les mecs rentrent fatigués et ont besoin de repos." À l'occasion du Challenger spanish open de Guadalajara le week-end dernier, le Mexicain de Caen Marcos Madrid a connu une entrée victorieuse en 32e de finale contre l'Espagnol Guillermo Martinez (4-1). Il n'a en revanche rien pu face au Tchèque Tomas Tregler. L'Italien Niagol Stoyanov n'a quant à lui pas passé le cap des 32e où il entrait en lice du côté d'Oman. Antoine Hachard sera de son côté au Qatar ce week-end avec l'espoir de briller comme il l'a fait au Mans en terminant vice-champion de France. Le genre de performance dans une carrière individuelle qui peut changer un joueur. Jimmy Devaux abonde : "Il faut que les gars jouent aussi. Ils affrontent des bons joueurs donc ça reste bien pour la confiance et préparer la suite."

