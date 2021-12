Expatriés caennais : l'idylle allemande se poursuit à Berlin

Ils n’ont pas encore 30 ans, mais ont déjà passé la grande majorité de leur vie professionnelle à l’étranger. A Francfort en Allemagne, puis à Berlin pour Eric Bouthors, et à Francfort, Bruxelles et désormais Berlin pour Marie Labussière. Et à les écouter, aucun retour en France n’est pour l’instant à l’ordre du jour.



Coût de la vie plus bas

Après des études à l’IUP banques-assurances de l’université de Caen, Eric est parti poursuivre sa formation en Allemagne, lui ouvrant de nombreuses portes dans le monde bancaire outre-Rhin. Marie l’avait alors suivi à Francfort pour un stage, avant de trouver un emploi pendant trois ans à Bruxelles, "puis de changer de voie, pour le retrouver à Berlin. Berlin c’est la ville de la start-up, et du coup les entreprises font vite confiance aux jeunes", soutient-elle.

"Berlin, très verte et avec beaucoup de quartiers bien définis, est très agréable, d’autant que le coût de la vie pour une capitale y est bien plus appréciable qu’ailleurs", souligne Eric. "Nous payons le même prix pour un 75m2 à Berlin, que ma sœur à Paris pour un 22m2, complète Marie. Sans oublier la diversité culturelle propre à une capitale et que nous apprécions beaucoup.