Caen. Nouvelle boutique de prêt à porter féminin à Caen

Les adeptes des vêtements colorés, des petits hauts originaux et des sacs bohèmes trouveront leur bonheur dans la nouvelle boutique de Caroline Tahar située rue Caponière à Caen (Calvados). "Je propose des pièces colorées, très typées. Des choses qui sortent de l'ordinaire !", affirme la gérante. Nichée dans le centre-ville, la petite boutique offre une ambiance chaleureuse avec une décoration soignée. "Je me suis éclatée dans la déco ! J'avais envie de couleurs, à l'image des pièces que je vends, poursuit Caroline Tahar, mes clientes peuvent me suivre sur Facebook pour y trouver toutes les nouveautés !" Et d'ajouter que chez Ma p'tite folie, on peut se faire plaisir à moins de 50€. "Vraiment une petite folie, c'est le cas de le dire !", s'amuse Caroline.

12 bis Rue Caponnière, 14000 Caen. Ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures.

