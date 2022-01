Le-Havre. Le Havre : agressée en discothèque

Une violente agression a été commise dimanche 24 mars 2019 vers 5 h 30 dans une discothèque du Havre (Seine-Maritime) dans le quartier des Docks.

Une main aux fesses

Une jeune femme de 22 ans est arrivée un peu tardivement dans l'établissement, rejoindre des amis. Dès l'entrée, elle a été interpellée par un homme de 20 ans, alcoolisé, qui lui a directement mis une main aux fesses. La victime l'a repoussé.

Une cigarette contre le visage

Un peu plus tard, dans l'établissement, l'agresseur retrouve la jeune femme. Il lui dérobe ses lunettes de vue et les jette par terre. Il va alors agresser la victime, lui donnant des gifles et lui écrasant sa cigarette sur le visage. Les videurs de la boîte de nuit sont intervenus et la police a pu interpeller l'homme. Il a été placé en garde à vue.

La jeune femme a été conduite à la clinique des Ormeaux. Cinq jours d'ITT lui ont été prescrits.

