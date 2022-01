Gonfreville-l'Orcher. Cosmos 2019  à Gonfreville l'Orcher

Jusqu'au 31 mars, l'espace culturel de la pointe de Caux de Gonfreville L'Orcher accueille le salon sciences et techniques Cosmos 2019.

Le Salon des sciences et techniques présente les applications concrètes de ces recherches dans notre quotidien à travers plusieurs expositions dont “Expérience Lune” venant de la Cité de l'Espace de Toulouse, différents ateliers pour les petits et les grands et des conférences.

Au programme, il y aura également des spectacles comme les “Conférences Loufoques” par la compagnie SDF et la compagnie Deus Ex Machina clôturera cette édition avec “L'allégorie de la Grenouille”, un astronaute dans la rue.

Les jours de la semaine sont réservés aux visites scolaires (sur réservation). L'équipe vous accueille les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h30. Tous les rendez-vous sont gratuits. Une réservation est nécessaire pour participer aux ateliers. Inscriptions et réservations au 02 35 13 16 60.

Plus d'informations au 02 35 13 16 07

Cosmos 2019