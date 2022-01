Villedieu-les-Poêles. C'est parti pour le Printemps de la Culture à Villedieu-Les-Poêles-Rouffigny

Pendant presque un mois, les associations et la mairie de Villedieu les Poêles s'associent pour proposer un printemps de la culture éclectique. De nombreuses animations dans différents domaines seront proposées comme le cirque, cuisine du monde, théâtre, cinéma, musique, expositions, dessin et aquarelle, littérature, conférences, patrimoine... La mairie organise le concert de Malo samedi 30 mars 2019. Une invitation musicale autour des chansons de Georges Brassens, pleines d'humour, de rigolades et d'émotion. Ce sera au cinéma théâtre.

Ecoutez Sophie Dalisson, en charge de la culture pour la mairie, nous présenter cette édition 2019:

Le programme complet est à voir ici et sur www.villedieu-les-poeles.fr

Programme 1/2 - Villedieu les Poêles

Programme 2/2 - Villedieu les Poêles

Rendez-vous du jeudi 21 mars au dimanche 14 avril 2019 à Villedieu les Poêles.