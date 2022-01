Deauville. 9,5 millions d'euros pour l'aéroport de Deauville

L'aéroport de Deauville-Normandie va lancer la construction d'une nouvelle aérogare, pour un montant de 9,5 millions d'euros. Elle doit être livrée en 2021. Ce bâtiment doit faciliter l'expansion de l'aéroport, avec une augmentation des vols d'affaires et la poursuite des vols charters, principale activité du site. Une nouvelle passerelle pour les passagers et la réfection d'une passerelle dédiée au transport des chevaux sont aussi dans les cartons. Par ailleurs, les aéroports de Caen – Carpiquet et Deauville vont acquérir des appareils à rayons X pour la sécurité des bagages.