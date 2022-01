Caen. Uibie élève des abeilles sur les toits de l'agglo de Caen

"On ne s'en rend pas compte, mais vues d'en haut, nos villes sont bien vertes". Jason Garitan est un apiculteur perché. Depuis les toits des entreprises sur lesquels il a installé ses ruches, le fondateur d'Uibie repère les arbres mellifères (acacias, tilleuls...) et surtout chouchoute ses abeilles. Le jeune homme de 28 ans s'est lancé dans l'apiculture urbaine en 2016, avec son père Dominique, qui a profité d'une reconversion professionnelle pour faire de sa passion de la petite bête rayée un métier.

Un miel au goût fruité

Basé à Colombelles, Uibie possède désormais 250 ruches entre Caen, Thury-Harcourt et Lisieux. Certaines à la campagne, d'autres en ville. "Le miel de Caen a un goût très particulier, avec des touches de fruits. C'est parce que les abeilles butinent dans les jardins des particuliers où l'on trouve du thym, du romarin..." poursuit Jason Garitan, qui a choisi le circuit court pour écouler son miel. On peut l'acheter via son site internet, ou dans des magasins de producteurs. Pour le jeune chef d'entreprise, "c'était important d'avoir la main mise sur la production".

Dominique, le père, et Jason, le fils, se sont lancés dans l'aventure en 2016. - Célia Caradec

C'est le fils le patron

S'il a toujours baigné dans le pot de miel avec un père agriculteur, Dominique, âgé de 60 ans, a relancé pour le plaisir une petite production familiale en 2005, sans imaginer que son fils puisse devenir un jour... son patron. "J'ai aujourd'hui un grand plaisir à travailler avec Jason, en pensant à mes racines agricoles. D'autant que je retrouve un travail à l'extérieur, moi qui était souvent derrière un écran d'ordinateur !"

Aujourd'hui, père et fils travaillent avec une vingtaine d'entreprises qui hébergent leurs ruches. "Avant, nous venions les démarcher, aujourd'hui, ce sont elles qui viennent vers nous. Leurs clients les interrogent sur les gestes qu'elles font pour l'environnement, sourit Jason Garitan, la preuve que les mentalités commencent à bouger !"

Pratique. Uibie sera l'un des 250 exposants de Fêno, le festival de l'Excellence Normande, du 12 au 14 avril 2019 au parc Expo de Caen. Gratuit.

