86 nouveaux logements sociaux inaugurés rive gauche à Rouen

Sous un ciel grisâtre, les élus rouennais, les responsables de Rouen-Habitat et les architectes derrière le projet se sont réunis, mardi 12 mars 2019, dans la cour de l'un des immeubles de la résidence Florence Arthaud, flambant neuve, à Rouen (Seine-Maritime).

Du T1 au T5

Quelques minutes plus tard, ça y est : le ruban tricolore tombe au sol, la résidence est inaugurée. Située à l'angle de l'avenue Jean-Rondeaux et de la rue du Petit-Quevilly, la dernière des trois résidences construites sur l'ancien site des immeubles "verre et acier" est à proximité de tout, y compris d'un arrêt de la future ligne T4 qui sera inaugurée fin mai.

Ce ne sont pas moins de 86 logements sociaux, allant du T1 au T5, qui ont été livrés par le cabinet d'architecture L'atelier des deux anges et réalisés par Bouygues Bâtiment. Ascenseurs desservant tous les étages, vastes locaux à vélos, colonnes enterrées pour les détritus... tout a été pensé de manière moderne pour les futurs locataires. D'un montant de près de 10 millions d'euros, le projet a été largement subventionné par les collectivités territoriales, notamment par la Métropole Rouen Normandie.

Élus et représentants présents à l'inauguration. - Florian Gantier

"Un nouveau projet de quartier"

"Il a fallu une transformation profonde", confie l'architecte Annicka Julien, gérante du cabinet d'architecture responsable du projet. "C'était un nouveau projet de quartier, reprend-elle. Une nouvelle procédure." Cela s'inscrit dans une logique de "construction de la ville sur la ville, pour ne pas empiéter sur le domaine agricole".