La Foire au Boudin fête ses 55 ans à Mortagne au Perche

Oubliez votre régime ce weekend ! La 55ème Foire au boudin de Mortagne au Perche vous attend avec des animations culinaires et une soirée sur le thème de la magie.

Dès vendredi 15 mars, ce premier grand rendez-vous annuel du Perche vous permettra de découvrir les produits du terroir mais aussi le savoir-faire des artisans lors de la traditionnelle foire expo.

Des démonstrations culinaires et un atelier participatif pour le public seront également proposés au public.

Pour les professionnels, le classique concours du Boudin Noir réunira la confrérie qui élira le meilleur boudin de cette nouvelle édition. Un concours prisé bien au-delà des frontières de la Normandie puisque chaque année, des candidats allemands, autrichiens ou encore canadiens s'inscrivent pour remporter le prix tant convoité !

Dans la soirée de vendredi à samedi, un dîner spectacle sera proposé au public. L'occasion de manger en famille et de profiter d'un spectacle cabaret-magie. Le menu est au prix de 20€ et il est possible de réserver vos places auprès de l'office de tourisme de Mortagne au Perche comme l'explique François Bontemps, l'un des organisateurs.