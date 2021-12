Elbeuf. Course à pied : plus que quelques dossards pour les Boucles de la Seine

De toute évidence, la nouvelle formule séduit puisque les inscriptions sont encore à la hausse. En 2018, les différentes distances des courses des Boucles de la Seine rassemblaient 2 200 personnes à Elbeuf, Caudebec-lès-Elbeuf et Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime). "À une semaine, on est à 2 500 personnes et l'objectif c'est de passer les 3 000", annonce Yann Quedeville, directeur sportif du Stade sottevillais qui organise désormais l'événement.

Le semi-marathon quasi complet

Des courses jeunes au semi-marathon, le but sera une fois encore de rassembler un maximum autour de la course à pied. C'est dans cet esprit qu'une nouvelle distance a été créée pour cette édition du samedi 16 et du dimanche 17 mars 2019 : un parcours de 5km. "On voulait une animation encore plus populaire, précise Yann Quedeville. L'idée c'est de venir pour se faire plaisir, pour certains ce sera même de la marche, ça ne sera pas chronométré." Pour la bonne action, les bénéfices tirés des inscriptions seront reversés à La Ligue contre le cancer.

Mais pour cette distance comme pour les autres, les dossards sont comptés et ils partent rapidement. "Sur le semi il faut vraiment se dépêcher car il ne reste que 120 dossards disponibles. Je pense que lundi il n'y aura plus de place", prévoit Yann Quedeville. Pour le 10km, il reste un peu plus de 500 dossards et environ 250 pour le 5km.