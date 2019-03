Un Frac "splendide" selon le Ministre de la culture en visite à Caen

Malgré sa petite demi-heure de retard au cœur d'une visite longue de deux jours dans la région, Franck Riester, Ministre de la culture, en a pris plein les yeux ce vendredi 8 mars 2019. "C'est un lieu magnifique" a-t-il prononcé dès son arrivée sous le soleil normand lorsqu'il a découvert la façade du Fonds régional d'art contemporain de Caen (Calvados) aux alentours de 11 heures.

À @CaenOfficiel, cérémonie d'inauguration du @FracNCaen en présence de @franckriester, Ministre de la culture. "Ce lieu est magnifique" a-t-il prononcé dès son arrivée pic.twitter.com/vj1mV6MRH2 — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) 8 mars 2019

À l'occasion de la venue de Franck Riester pour l'inauguration, qui a vu plus de 400 personnes présentes, ce lieu culturel ouvre ses portes au public dès ce vendredi dès 14 heures. Installé au cœur de la ville de Caen, dans le quartier Lorge, cet établissement a pris la suite de l'ancien Couvent des Visitandines. Ce bâtiment de 1600 m² construit entre 1632 et 1647 en pierre de Caen a été réhabilité par l'architecte Rudy Rucciotti.

"Il n'y a rien sans les artistes"

La rénovation et l'extension du bâtiment s'élève à 8,9 millions d'euros à la charge de la région Normandie à 7,4 millions et de l'État à plus de 1,5 million d'euros. Un véritable investissement qui en vaut le coup selon le Ministre de la culture : " Je suis ravi que la culture soit au cœur de cette rénovation de quartier. Il va permettre une meilleure exposition de ces œuvres d'art contemporain. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de politique culturelle et d'œuvres d'art sans les artistes. Ce Frac doit être avant tout la maison des artistes mais doit aussi s'ouvrir à un large public. C'est un écrin au service de l'art ".

Bien qu'il veuille prendre des mesures en faveur des intermittents du spectacle et des artistes, les premiers concernés en ont profité pour s'exprimer et interpeller le Ministre de la culture, ce vendredi. Ils semblent inquiets quant à leur précarisation.

Prise de parole d'artistes au @FracNCaen ce midi. Ils interpellent @franckriester, Ministre de la culture quant à leur situation de précarité et la réforme des artistes-auteurs pic.twitter.com/9cmMqJePEn — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) 8 mars 2019

Qui pour gouverner la fusion des deux FRAC Normandie ?

La région Normandie dispose actuellement de deux Frac, un à Caen et l'autre à Rouen. D'ici 2020, les deux fusionneront pour créer un Frac de nouvelle génération pour créer à la fois un lieu avec une double ambition : faire de ce lieu un mariage entre le patrimoine ancien et l'art contemporain. Pour l'heure, le nom du gouvernant laisse planer le doute. "On réfléchit et on travaille. J'aime Caen !", précisait avec humour Bernard Millet, président du Frac Normandie.