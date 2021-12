Le-Havre. Ma thèse en 180 secondes : la finale normande organisée ce soir au Havre

Ils auront seulement trois minutes pour faire comprendre des années de recherche ! Douze doctorants normands participent à la finale régionale du concours "Ma thèse en 180 secondes" au Havre, jeudi 7 mars 2019. Cette finale est organisée par Normandie Université et la délégation Normandie du CNRS. Elle débutera à 18h30 dans les Grands Salons de l'Hôtel de Ville.

"Les candidats devront présenter en public, avec des termes simples et accessibles à tous, le contenu et les enjeux de leurs travaux de recherche, et avec l'appui d'une seule diapositive : une occasion unique pour eux de vulgariser leurs travaux auprès du grand public et d'acquérir des compétences en communication, bien au-delà du simple exercice de style", indiquent les organisateurs.

Chacun peut assister à leur prestation et même participer au prix du public en votant. Vous pouvez vous inscrire en vous rendant sur le site de Normandie université.

Il y aura également un jury de professionnels qui devra sélectionner un 1er et un 2e prix du jury.

Qualificatif pour la demi-finale nationale

Mohamed Vall Sidi Boune a reçu le prix du public et le 1er prix du jury à la finale normande 2018. Sa thèse portait sur la "Valorisation en synthèse organique des phytoconstituants (dérivés du gossypol) extraits de Cienfuegosia digitata Cav" !

Les lauréats du 1er prix du jury et du prix du public participeront ensuite à la demi-finale nationale prévue du 4 au 6 avril à Paris. Si là aussi ils brillent par leur talent, ils feront partie des 16 candidats retenus pour la finale nationale qui se déroulera le 13 juin à Grenoble.