The Shellys qualifie sa musique de "glam pop sex". En regardant le clip sans même écouter la musique, on comprend tout de suite pourquoi!

Dans la même lignée que leur titre "Luxury", The Shellys continue le shaker d'un cocktail bien frais et très pop. Refrain accrocheur et mélodie cernée entre Scissor Sisters et Metronomy, ce titre devrait ravir le public ce samedi au Normandy à Saint-Lô.

Ils seront face à Born in Alaska, Clovill et Meteor Sharqui.