Le-Havre. Le Havre : elles créent leur marque de vêtements

Au Havre (Seine-Maritime), Chloé Lefebvre (29 ans) et Nawel Boucif (30 ans) ont décidé de changer de vie. Depuis septembre 2018, elles se sont lancées dans la vente à domicile et en showroom de prêt à porter. Les deux trentenaires ont en parallèle créé une marque (Naé) et un logo en forme de colibri coloré. Le concept a rapidement trouvé ses adeptes sur la région havraise.

Naé : un colibri coloré - Gilles Anthoine

Naé : un colibri

C'est une envie de changement de vie qui a poussé les deux amies à se lancer dans Naé. Chloé Lefebvre travaillait comme vendeuse dans une boutique de vêtements et Nawel Boucif était chargé de communication. La création mode est une passion pour les deux femmes. Si en plus de leur marque elles vendent également du Yuka et La Petite Étoile, Chloé et Nawel espèrent rapidement pouvoir commercialiser exclusivement du Naé.

• BONUS – le reportage Tendance Ouest :



Naé - vente à domicile de prêt à porter Impossible de lire le son.

Chloé et Nawel dans leur showroom. - Gilles Anthoine

Développer Naé

Pour l'instant, Chloé et Nawel commercialisent des tee-shirts avec leur logo. Dans un premier temps, le développement de Naé passer par une customisation d'une base classique avant de se lancer dans la création pure. Le prêt à porter a des saisons : de mars à juin pour la collection printemps/été et de septembre à janvier pour la collection automne/hiver. Leur petite entreprise a déjà trouvé une cliente. Avant les soldes de janvier 2019, les deux amies réalisaient deux ventes à domicile par semaine. Dans l'avenir, elles comptent lancer un site internet (pour septembre 2019 avec vente en ligne) et à plus long terme créer une boutique showroom.