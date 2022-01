Rouen. Bonne table à Rouen : Pagani, près de la place Cauchoise

L'adresse est déjà bien connue des amateurs de spécialités italiennes. Preuve en est que quand je franchis la porte, la salle est déjà bien remplie. Heureusement, une chaise m'attend dans ce restaurant à l'ambiance moderne, mélange de bois, de métal noir. Bien loin des couleurs rouge et vert que l'on voit s'afficher régulièrement dans les restaurants italiens.

Une pizza légère et croustillante

Mais l'ambiance transalpine, on la retrouve dans la carte avec des intitulés aussi italiens qu'alléchants. Si la margherita reste un incontournable, je me laisse tenter par la pizza minestra à 15 euros. Le service est rapide et on m'apporte une pizza joliment garnie avec de la mozzarella, des légumes grillés et de la tapenade d'olives noires. La pâte est légère et croustillante et les ingrédients sont frais, sans qu'il n'y en ait trop. Je ressens tout le goût de la pizza, un vrai régal !

Si vous préférez faire l'impasse sur la pizza (mais selon moi, vous avez tort !), le restaurant propose aussi des plats servis pour 19 euros. Le choix va du steak de thon à l'escalope de poulet servi, évidemment, à la milanaise. Pour terminer le repas, panacotta, tiramisu ou profiteroles raviront les amateurs de desserts. Pour ma part, je termine avec un expresso et je sais d'avance que je reviendrai dans cette très bonne adresse rouennaise.

Pagani au 26 rampe cauchoise à Rouen. Tél. 02 35 70 95 52. pagani.pizza