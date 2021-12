Caen. Caen : fin des tarifs promotionnels des Courants de la Liberté le 31 mars

Les Courants de la Liberté est toujours l'un des événements phares à Caen (Calvados) et son agglomération. Cet événement qui provoque un engouement chez les sportifs chevronnés mais aussi chez les néophytes, se déroulera du 14 au 16 juin 2019. L'édition 2019 sera sans aucun doute historique puisqu'elle se déroule à la suite des festivités du 75e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie. En attendant, vous pouvez profiter de tarifs avantageux jusqu'au dimanche 31 mars 2019.

Des dossards à partir de 12€

Une première vague de tarifs réduits avait été opérée jusqu'au jeudi 31 janvier 2019. Mais pour les derniers inscrits qui sont attachés au porte-monnaie, il vous reste encore quelques jours. L'inscription pour le marathon est de 48€, celle du semi-marathon s'élève à 22€ et enfin le 10 km, est fixée à 15€. À partir du 1er avril, ces tarifs passeront respectivement à 54€, 25€ et 18€. Les autres courses, pour lesquelles aucune réduction n'est de mise, concernent les rollers de la liberté (12€), la Rochambelle, course très populaire (16€) et le relais par équipe (120€).

Inscriptions sur : https://lescourantsdelaliberte.123-go.fr/fr.