Les centristes ornais appellent à voter "blanc"

Nous voterons blanc. Dimanche prochain, la France se choisira un Président. Lundi, les questions vitales pour notre pays resteront les mêmes. La France est en état d’urgence. Les dettes publiques la paralysent, le déficit commercial l’appauvrit, le chômage la mine.

Avec François Bayrou, tout au long de cette campagne, nous avons souhaité dire la vérité aux Français et pointer les conditions indispensables au redressement de notre pays. Renouer avec la production en France pour sauver notre modèle social, retrouver l’une des meilleures éducations du monde, moraliser la vie publique pour reconstruire la confiance entre les citoyens et leurs dirigeants. Telles sont les priorités autour desquelles il est indispensable de rassembler les Français pour éviter le sort de plusieurs de nos voisins européens.

Parce que le choix binaire auquel contraint cette élection jette une nouvelle fois une France l’une contre l’autre, la gauche contre la droite, alors que seule l’unité nationale permettrait de relever notre pays, nous voterons blanc. Parce que depuis cinq ans, la gouvernance du sortant de droite ne correspond pas à l’idée que nous nous faisons de l’exercice de la fonction présidentielle, nous voterons blanc. Parce que le programme du candidat des gauches est intenable et que ses promesses inconsidérées ne sont que nouvelles illusions, nous voterons blanc.

Devant les urgences de notre pays, devant la crise persistante et la montée inquiétante des extrémismes, la France a plus que jamais besoin d’une force politique d’équilibre, d’une force d’apaisement, d’une force de recours, le cas échéant. Quel que soit le choix auquel nous contraint cette élection, nous travaillerons dans l’Orne, à notre niveau, à l’existence de cette force centrale et de rassemblement des modérés.

Antoine PERRAULT, conseiller général, Président du comité de soutien Orne pour F.Bayrou.

Stéphane THEROU, conseiller municipal et communautaire d’Alençon, Président du Mouvement Démocrate de l’Orne.

Jean SELLIER, conseiller général, Président de la communauté de commune de l’Aigle

Jean Marie VERCRUYSSE, Maire d’Aube, Président des Maires ruraux de l’Orne