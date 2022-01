Alençon. Orne : un " Grand Débat " le 4 avril sur l'exercice de la démocratie

Après l'acte 20 des Gilets Jaunes, trois citoyens d'Alençon (Orne) et de sa proche région proposent de débattre sur nos institutions : l'un était chef d'entreprise, l'autre a été maire, le troisième était conseiller à la Cour de Cassation. Un débat ouvert à tous, sans arrière-pensées politiques. Pour faire le tri entre le possible constitutionnellement et sur ce qui reste du domaine de l'utopie.

3 grands thèmes

Les 3 organisateurs (Guy Rivière, Jean-Pierre Roques et Jean-Yves Pottier) de ce débat public sur les conditions d'exercice de la démocratie, proposent de réfléchir :

-sur le statut de l'élu, le cumul ou pas des mandats, la réduction du nombre des parlementaires et ses conséquences...

-sur le suffrage universel, la prise en compte du vote blanc, l'éventuel vote obligatoire, le scrutin proportionnel…

-enfin, sur le référendum d'initiative citoyenne (RIC).

Caution universitaire

Ils veulent aller plus loin que les simples slogans à l'emporte pièce entendus sur certains rond-points, et pour cela, le débat sera cadré par Vincent Le Grand, universitaire, maître de conférence spécialiste du droit public, qui resituera le contexte et qui en s'appuyant sur les textes, fera la part des choses, selon l'actuelle Constitution.

Jean-Yves Pottier, l'un des 3 initiateurs de ce débat sur les conditions d'exercice de la démocratie :

Jean-Yves Pottier Impossible de lire le son.

Ce débat public sera ouvert à tous, jeudi 4 avril 2019 de 18h à 21h30, dans les locaux du Conseil départemental de l'Orne (salle d'Ecouves).

Ceux qui le souhaitent peuvent préalablement envoyer des questions via debat.constitution@gmail.com ; on peut par la même adresse mail, demander à recevoir le compte-rendu des débats du 4 avril, qui seront adressés à la préfète et aux parlementaires ornais.

