Des talents locaux au prochain festival Rock in Évreux

Anthony Buque, originaire de Rouen (Seine-Maritime) et membre du groupe Wood Peaks, sera à l'affiche du prochain festival Rock in Évreux (Eure). Il sera sur scène le dimanche 30 juin. Vendredi 28 juin, c'est le groupe ébroïcien Barbe Noire qui a été choisi et, samedi 29 juin, le festival fait place au groupe Cizum, venu du département voisin de l'Eure-et-Loir.

Le 01/03/2019