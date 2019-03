Le fameux Lac des cygnes au Zénith de Caen !

Ce samedi 23 février 2019, l'Opéra national de Russie Tcheliabinsk présente Le Lac des Cygnes, l'un des plus grand chef-d'œuvre classique, accompagné d'un orchestre. Joyau du répertoire classique, ce ballet nous fait vivre l'histoire d'amour romanesque entre le Prince Siegfried et la princesse Odette, prisonnière d'un sort : se transformer en cygne le jour et redevenir femme la nuit. Devant les fourberies du sorcier et de sa fille, le Prince parviendra-t-il à libérer sa promise ? Entre duos poétiques et chorégraphies enlevées, les brillants danseurs de l'Opéra National de RussieTM enchaîneront ainsi Pas espagnols, Mazurka, et l'incontournable Danse des petits cygnes… Symbole du ballet romantique, Le Lac des Cygnes explore les méandres de l'amour éternel et continue de séduire des générations de spectateurs.

Pratique. Samedi 23 février 2019 à 20 h 30 au Zénith de Caen. De 39 à 65€.