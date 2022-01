Elle participe aux 15e Journées nationales d'étude, de recherche et de formation sur les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. Ces structures médico-sociales ont pour vocation d'accueillir des enfants ou des adolescents présentant des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment les troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages.