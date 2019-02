Village préféré des Français : celui qui représentera la Normandie est…

C'est l'une des émissions consacrées au patrimoine qui rencontre le plus de succès. France Télévisions vient d'annoncer les 14 villes sélectionnées qui participeront à la 8e édition du Village préféré des Français, présentée par Stéphane Bern.

30 à 40 % de touristes en plus

Sollicitée par la production, la commune de Saint-Vaast-la-Hougue dans la Manche avait candidaté pour représenter la Normandie, et elle a été choisie. Stéphane Bern et son équipe de tournage sont attendus dans le Val de Saire. "C'est une occasion unique de pouvoir valoriser notre commune ainsi que tout le territoire à l'échelle nationale et même au-delà" estime le maire Jean Lepetit. Une victoire pourrait augmenter de 30 à 40 % le nombre de touristes sur toute l'année.

L'île de Tatihou, joyau du Val de Saire… - Célia Caradec

Tatihou, Gosselin, les chantiers Bernard…

Saint-Vaast-la-Hougue est notamment célèbre pour son bateau amphibie qui permet de rejoindre l'île de Tatihou, qui lui fait face. On y trouve aussi l'épicerie fine de la famille Gosselin ou encore les chantiers Bernard, spécialisés dans la réparation navale.

Les votes pour Le village préféré des Français 2019 sont ouverts jusqu'au jeudi 21 mars à minuit, par téléphone au 32 45 (0.80 €/minute + prix appel) ou via la page Facebook de l'émission Le village préféré des Français. L'émission sera diffusée fin juin, sur France 3.