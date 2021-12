Hockey (U18) : regrets et satisfaction mêlés pour les jeunes Drakkars

Battus lors de leur premier match par les locaux (6-5), ils ont terminé deuxièmes de la compétition malgré le sans-faute réalisé ensuite contre Lyon (5-3) puis Bordeaux (7-4). "Très clairement, on visait la première place pour pouvoir accéder au championnat Elite B la saison prochaine, indique l'entraîneur caennais Luc Chauvel. On est quand même contents du résultat, car c'est toujours satisfaisant de terminer sur une médaille, mais il y a un petit goût d'inachevé." Désireux de s'appuyer sur la formation pour auto-alimenter son équipe première, Caen conserve l'objectif d'évoluer rapidement en Elite B et de rejoindre, à terme, la première division.

L'élite comme objectif

"L'idée est d'accéder au plus haut niveau pour que les jeunes puissent prendre de l'expérience et évoluer plus vite, avance Luc Chauvel, responsable du hockey mineur. En saison régulière, on a gagné tous nos matchs sur des scores de 22-0, 33-0, etc. Cela n'a aucun intérêt dans le cadre de la formation." Le HCC, dont l'équipe U22 évolue également en Excellence (mais il s'agit dans les faits de la deuxième division), a fait de ses U18 "la priorité" du club.

Cinq jeunes seront intégrés au camp d'entraînement de l'équipe première, cet été, et devraient composer la quatrième ligne de l'équipe en Ligue Magnus. En matière de formation, Caen a néanmoins du retard à combler.