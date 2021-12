La Poterie-Cap-d'Antifer. Seine-Maritime : 77e anniversaire de l'opération "Biting"

L'opération "Biting" : c'était dans la nuit du 27 au 28 février 1942. 120 parachutistes Britanniques sont largués au-dessus d'Antifer (entre Le Havre et Etretat en Seine-Maritime). Leur objectif : ramener en Grande-Bretagne des pièces d'un tout nouveau radar Allemand. Ils sont repartis au petit matin par la mer. L'opération a été un véritable succès. Le bilan fait état de six tués parmi les soldats Allemands et deux parmi les soldats Britanniques.

Écoutez le déroulement de ce raid de Bruneval Antifer avec Nicolas Bucourt, passionné d'histoire et membre de l'association Souvenir Normand 1939 1945 :

Opération "Biting" Impossible de lire le son.

Le phare d'Antifer accueille une exposition pour le 77e anniversaire de l'opération "Biting". - Gilles Anthoine

Une exposition et une cérémonie du souvenir

Pour le 77e anniversaire de l'opération "Biting", Nicolas Bucourt, via l'association Souvenir Normand 1939 1945 et l'appui de la DIRM et de la commune de La Poterie-Cap-d'Antifer, organise une exposition samedi 2 et dimanche 3 mars 2019 au phare d'Antifer. Dimanche à 10 heures, une cérémonie du souvenir sera organisée au Mémorial de Bruneval en compagnie d'une soixantaine de parachutistes Britanniques de la "Bruneval Company".

Des toiles de Lassana Sarr - Gilles Anthoine

L'exposition présentera des mannequins en uniformes d'époques avec projection d'images et de sons. Des panneaux explicatifs accompagneront les collections ainsi que des journaux d'époques relatant la réussite du raid. L'artiste Godervillais Lassana Sarr présentera également ses toiles inspirées de cette bataille.

77e anniversaire du Raid de Bruneval Antifer – exposition au phare d'Antifer – samedi 2 mars 2019 de 9 heures à 19 heures et dimanche 3 mars 2019 de 10h30 à 17h30 – Gratuit.