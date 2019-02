Ligue 1: Gradel sauve Toulouse, Reims nouveau sixième

Il avait déjà marqué contre Reims (1-1) début février. Le capitaine des Violets a encore endossé son costume de super-héros, en transformant un magnifique coup franc dans le temps additionnel (90e+1), son 10e but en Championnat cette saison.

Certes, son équipe n'a toujours pas gagné au Stadium depuis août et a montré beaucoup de maladresse et de nervosité. Mais ce nul lui permet de garder le barragiste à huit points, et son destin bien en main.

Pour Caen, l'issue paraît cruelle. Pour sa première dans un rôle de mentor de l'entraîneur Fabien Mercadal, à côté duquel on l'a vu debout dans sa zone technique, Courbis a réussi le coup parfait, à cinq minutes près.

Enzo Crivelli (45e+4) a mis fin à une longue disette de 498 minutes, puis le gardien Brice Samba a longtemps tenu la baraque, jusqu'à ce que tout s'effondre en quelques secondes: carton rouge d'Ismaël Diomandé (90e) suivi du coup franc de Gradel...

Avec ce point, Caen quitte la 19e place pour la 18e (20 pts), celle du barragiste, mais avec le même nombre de points que Dijon, 19e.

Tonnerre d'Oudin

Comme Toulouse, Nantes et Nicolas Pallois ont aussi montré du caractère contre Bordeaux (1-0). Le défenseur central, touché par le décès brutal de son ancien coéquipier Emiliano Sala dont il a porté le cercueil la semaine passée en Argentine, a marqué pour son retour une superbe volée (51e).

Les Canaris se rapprochent du maintien (14e, 30 pts), quand Bordeaux, décevant, (13e, 32 pts) se dirige vers une fin de saison sans goût.

A Reims, en déplacement à Montpellier (4-2), l'homme en forme s'appelle Rémi Oudin. Le jeune attaquant, âgé de 22 ans, a marqué un doublé (27e, 70e), ses 3e et 4e buts lors des trois derniers matches! Sa deuxième réalisation incarne la grande efficacité champenoise: dégagement raté de Benjamin Lecomte, et deux passes plus tard, l'ancien Messin trompait le gardien héraultais.

Reims monte provisoirement à la 6e place (41 pts), deux unités derrière le 4e Saint-Etienne. Jamais les promus n'ont été classés aussi haut cette saison. Montpellier, qui n'a plus gagné depuis un mois, perd lui du terrain pour les places européennes (7e, 38 pts).

