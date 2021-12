AUDIO : The Voice, Rubby sent de l'amour

Vous avez choisi Rubby dans l'équipe de Louis Bertignac. Vous avez offert à ce "petit bout" de femme de 17 ans sa participation au the Voice tour et à la demi-finale de l'émission de TF1. Rubby sent de l'amour et a du mal à réaliser ce qui lui arrive. entretien exclusif pour Les Indés Radios.