Au musée des Beaux-arts de Rouen, les "géants" s'installent au printemps

C'est la nouvelle exposition estivale du musée des Beaux-arts de Rouen (Seine-Maritime) qui devrait attirer de nombreux visiteurs, notamment pendant l'Armada. Un espace dédié de 500 m² va accueillir quelque 120 œuvres de quatre artistes : Braque, Miro, Calder et Nelson. "Ce sont des artistes très connus, souligne Joanne Snrech, conservatrice en charge des collections modernes et contemporaines, mais cette mise en relation n'a jamais été faite." Cette exposition va présenter les quatre artistes autour de leur relation avec Varengeville "ce qui donne un côté plus proche pour les visiteurs".

Une exposition "blockbuster"

Surtout, la commune de la région dieppoise est très présente chez ces quatre artistes. "Braque avait une maison à Varengeville, rappelle Joanne Snrech, des années 30 à sa mort et il a été rejoint sur place par Miro et Calder." Durant les années 1937 et 1940, ils se retrouveront tous et "on parlera alors de l'été des géants", poursuit Joanne Snrech.

L'exposition va refléter ces échanges entre les artistes : "Dans une salle, nous présenterons tous les cadeaux qu'ils ont pu se faire entre eux". Il n'y aura pas que des tableaux exposés, puisque le musée va proposer aussi des livres, des sculptures et des dessins dont "des esquisses de Braque concernant les vitraux de Varengeville", ajoute la conservatrice. Elles seront présentées pour la première fois au public durant cette exposition.

Joanne Snrech s'attend à accueillir beaucoup de visiteurs, notamment pendant l'été. "Certains viendront au musée puis se rendront à Varengeville, la saison s'y prête !" Une exposition "blockbuster" à découvrir à partir du vendredi 5 avril 2019.