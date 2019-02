Bonne table : de bonnes galettes à L'instant

Ce midi, direction l'Instant, une crêperie caennaise (Calvados) située rue de l'Engannerie, près du port. Devant le restaurant, une pancarte nous indique que George Clooney is inside (George Clooney est à l'intérieur) ! À l'intérieur, pas de George, mais un Jordan en cuisine et son épouse Kelsey, américaine, en salle. Entre galettes au sarrazin, bruschettas et salades, la carte est alléchante. La crêperie mise sur le local, puisqu'elle se fournit chez "Le roi de la merguez" Marcel, la célèbre boucherie située à quelques mètres de là.

J'opte moi aussi pour une spécialité, en choisissant la galette Livarot, à base de pomme de terre, de jambon fumé, de crème et de Livarot, comme son nom l'indique. Les amoureux de la Normandie pourront se régaler avec la Viroise (à l'andouille) ou la Normande (au camembert) et les plus aventuriers avec l'Indou (dinde et curry), la Popeye (aux épinards) ou l'Américaine (avec un steak haché). Pour conclure sur une note sucrée, je fais le choix d'une crêpe aux spéculoos, mais la coupe glacée Grizzly, aux cookies, spéculoos et caramel beurre salé devrait satisfaire les plus gourmands. Pas de formule mais un repas à 11 euros 80, sans compter une bolée de cidre, tradition oblige. What else ?

Pratique. 23, rue de l'Engannerie, à Caen. Tél. 09.82.25.15.62.