À l'heure du crépuscule, mardi 19 février, comme dans de nombreuses autres villes de France, des citoyens de Caen se sont rassemblés place Saint-Sauveur pour dire "non" à l'antisémitisme, après les actes et les paroles contre la communauté juive qui se sont multipliés ces dernières semaines. "Un moment de communion républicaine" selon le maire Joël Bruneau qui avait été l'un des premiers à relayer la mobilisation en région. Dans la foule, des avocats du barreau caennais, des élus, mais aussi des membres d'autres confessions. "Dès que l'antisémitisme ressurgit, c'est le signe qu'une société ne va pas bien, dans son respect des uns et des autres" estime le Père Laurent Berthout, qui représentait l'évêque, Monseigneur Boulanger, lors de ce rassemblement. "Il faut se lever à chaque fois qu'il y a de l'antisémitisme, je ne veux pas que l'histoire se répète" explique Sylvie, infirmière. À ses côtés, Maryse, qui déplore que "chez certaines nouvelles générations il y a de l'ignorance". Pour elle, l'éducation des plus jeunes reste fondamentale.

