Un café multi-services à Eletot pour "redynamiser la commune"

La file d'attente s'allonge devant l'étal de fruits et légumes installé sur la petite place de l'église d'Életot (Seine-Maritime), ce jeudi 14 février 2019. Il faut dire qu'il s'agit de l'unique point de vente de la ville et qu'il ne passe qu'une fois par semaine, le jeudi après-midi. Cette petite commune de 650 habitants, à l'est de Fécamp, est en perte de vitesse. Le nombre d'habitants augmente mais les commerces, eux, ferment les uns après les autres, si bien qu'il n'y en a plus aucun aujourd'hui. Il est bien loin le temps où neuf cafés se côtoyaient et où la quincaillerie Mottet faisait rayonner la ville. Pour certains habitants, la ville est tout simplement "morte".

Permettre aux personnes âgées de rester et attirer les touristes

Pour remédier à cela, la mairie a de nombreux projets. Le gros chantier va être la construction d'un écoquartier au cœur du village. Il sera composé de 42 logements dont neuf maisons pour personnes âgées, un espace-services communal (ex : maison pour assistantes maternelles, espace coiffure ou encore cabinet médical) et d'une place centrale avec un bassin pour recueillir les eaux de pluie et un espace vert. Surtout, le lieu central qui permettra, la municipalité l'espère, de créer du lien social est le café multi-services.

Dans cette bâtisse qui servait auparavant de commerce seront vendus du pain, des produits du terroir, des journaux ou encore de la petite épicerie et de la restauration simple et rapide. Le détail exact sera à voir avec le futur gérant, qui n'a pas encore été trouvé. Ce commerce devrait permettre de redynamiser Életot, aider les plus âgés à rester vivre sur le territoire et attirer des randonneurs :

Ce projet de commerce multi-services trotte dans la tête du maire depuis des années, alors il a de nombreuses idées. Il prévoit par exemple d'ajouter une pièce à la maison actuelle afin de créer une salle où les personnes âgées notamment pourront s'installer. "Elles pourront jouer aux dominos l'après-midi par exemple !" Le tout est de créer un espace "familial et convivial", souligne-t-il.

Trouver un gérant

En attendant d'en arriver-là, il faut engager un gérant. "On espère le trouver rapidement pour qu'il puisse nous donner son avis, après tout, lui aussi devra investir un peu, explique le maire. Cela permettra à l'architecte d'adapter le projet."

Pour redynamiser la commune, la municipalité a elle dû investir 144 000 euros pour l'achat de la maison. Une somme à laquelle il faudra ajouter le coût des travaux qui n'a pas encore été totalement chiffré. Elle espère obtenir des subventions de la Région, de l'État et du Département. L'ouverture du café est espérée pour le début de l'année 2020.