Rouen. Les emplois en Seine : des bus au départ de toute la Normandie

260 employeurs. 12 000 candidats. Et 1238 contrats signés. C'est le bilan 2018 du salon Les emplois en Seine. Jeudi 7 et vendredi 8 mars 2019, le rendez-vous organisé par l'établissement d'utilité publique Carrefours pour l'emploi revient pour une quinzième édition au Parc des Expositions de Rouen (Seine-Maritime). Emploi, apprentissage, orientation ou mobilité professionnelle sont au programme.

Des bus au départ de toute la Normandie

L'événement n'est pas réservé aux Seinomarins. Au contraire ! Un transport gratuit par bus est organisé au départ d'une cinquantaine de villes de Normandie (Caen, Bayeux, Lisieux, Alençon, Le Havre, Fécamp, Dieppe etc.).

Pratique. Jeudi 7 et vendredi 8 mars 2019, de 9h à 17h, au Parc des Expositions de Rouen, 44 avenue des Canadiens, Grand-Quevilly. Entrée et parking gratuits. Plus d'informations emploisenseine.org